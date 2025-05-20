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Во Франции 3076 «смурфиков» собрались вместе и установили рекорд Гиннесса

UPI: во Франции 3076 человек в костюме смурфиков установили мировой рекорд
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Во Франции установили мировой рекорд Гиннесса по количеству собравшихся в одном месте людей, одетых в костюмы смурфиков, пишет UPI.

В небольшом городке Ландерно, расположенном в регионе Бретань, 3076 человек собрались на площади в костюмах смурфиков и установили рекорд Гиннесса. Это событие стало третьей попыткой города преодолеть предыдущий рекорд, установленный в Германии.

Рекорд был зафиксирован в воскресенье при официальной поддержке студии Paramount Pictures, что стало частью масштабной рекламной кампании в преддверии выхода нового фильма «Смурфики», премьера которого намечена на 18 июля 2025 года.

Смурфики были созданы бельгийским художником Пьером Кюллифордом, более известным как Пейо, в 1958 году. Изначально они появились в комиксах, а затем стали популярными персонажами мультфильмов и кинофильмов по всему миру.

Ранее американка установила рекорд по продолжительности висения на своих волосах.

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