В Новосибирске водитель маршрутки не выпускал пассажирку из салона из-за ошибки оплаты

В Новосибирске водитель маршрутки издевался над пассажиркой из-за ошибки с оплатой. Об этом она рассказала kp.ru.

Инцидент произошел днем 13 мая на остановке «площадь Ленина». По словам жительницы Новосибирска Веры К., она села в маршрутку №44а, чтобы попасть на концерт, и попросила у водителя разрешения оплатить проезд переводом. Женщина отправила деньги через банковское приложение, но перевод не пришел из-за сбоя системы. Когда это повторилось дважды, водитель заблокировал двери и стал оскорблять пассажирку.

«Он стал говорить, мол, я обманщица, хотела проехать зайцем. Мы стояли около 10 минут, другие пассажиры стали возмущаться, что маршрутка стоит. А снаружи стали стучаться пассажиры с остановки. От оскорблений и стресса мне стало плохо, я громко заявила, что меня незаконно удерживают, что буду сейчас звонить в полицию. В итоге мы договорились с водителем, что муж переведет деньги, и двери открыли. Я вышла в ужасе, от стресса и оскорблений меня трясло», — вспоминает Вера.

Ее муж перевел водителю маршрутки деньги, и женщина все же успела на концерт. Перевозчик отказался считать себя виноватым. Он заявил, что лишь просил пассажирку оплатить проезд.

«Пусть жалуется, я-то в чем виноват? За проезд надо рассчитываться. Никто ее никак не называл, ее попросили за проезд рассчитаться и все. Она потом, может, и рассчиталась, но мне зачем на следующий день оплата проезда? Я каждый день сдаю отчетность. Пусть она сама что хочет, то и делает», — заключил водитель.

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