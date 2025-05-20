«Больше, чем наркоманов»: 470 млн человек страдают от электронной зависимости

Сегодня от электронной зависимости страдают 470 человек во всем мире, что в 1,5 раза превышает число наркозависимых. Проблема все время усугубляется, так как люди очень быстро в нее втягиваются, рассказала клинический психолог, спикер Российской лиги психологов и психотерапевтов Ксения Петрова в пресс-центре НСН.

Зависимость у людей возникает от любых гаджетов, включая телевизор. Это обусловлено эволюционно и связано с реакцией мозга на сигналы света и звука – когда внимание человека чем-то захвачено, он начинает от этого зависеть, объяснила специалист. В том числе это касается нейросетей, с помощью которых люди начали получать заботу и внимание, «подсаживаясь» на это.

«Человеку не нужно думать, можно просто вбить в ChatGPT. Наркозависимых в мире около 300 миллионов, зависимых от электронных устройств – около 470 миллионов. Люди очень быстро втягиваются», — предупредила психолог.

Среди индикаторов зависимости она назвала тревогу, которую чувствуют люди, если им говорят не трогать телефон всего два часа.

До этого педиатр Клиники «КИТ» в Куркино Мария Одзиляева рассказала «Газете.Ru», что длительное «просиживание» в телефоне очень сильно влияет на детское здоровье. Увлечение играми и соцсетями перевозбуждает нервную систему и вызывает зависимость от смартфона, что чревато проблемами со сном, синдромом «сухого глаза», развитием серьезных заболеваний сетчатки и другими последствиями.

Ранее депутатов встревожила близость современных подростков к ChatGPT.