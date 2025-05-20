Декана факультета РостГМУ задержали по подозрению в получении взятки

В Ростове задержали декана лечебно-профилактического факультета РостГМУ Андрея Сафроненко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

По данным следствия, 16 мая сотрудник учебного заведения получил взятку в размере 180 тыс. рублей за гарантированную сдачу студентами зачета без объективной проверки знаний.

«Преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при передаче денежных средств», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан сотрудниками правопорядка. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент проводится расследование по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ульяновской области 44-летний декан факультета института гражданской авиации стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина в начале текущего года организовал преступную схему с целью получения взяток. Декан просил у студентов заочного отделения денежное вознаграждение за положительную оценку по предметам. Деньги учащиеся передавали злоумышленнику через третьих лиц.

Ранее в Твери студентки колледжа культуры обвинили декана в домогательствах.