На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Декана факультета РостГМУ задержали по подозрению в получении взятки

СК: задержан декан факультета РостГМУ Сафроненко по делу о взяточничестве
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове задержали декана лечебно-профилактического факультета РостГМУ Андрея Сафроненко по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

По данным следствия, 16 мая сотрудник учебного заведения получил взятку в размере 180 тыс. рублей за гарантированную сдачу студентами зачета без объективной проверки знаний.

«Преступная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при передаче денежных средств», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан сотрудниками правопорядка. В его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент проводится расследование по факту инцидента, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ульяновской области 44-летний декан факультета института гражданской авиации стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина в начале текущего года организовал преступную схему с целью получения взяток. Декан просил у студентов заочного отделения денежное вознаграждение за положительную оценку по предметам. Деньги учащиеся передавали злоумышленнику через третьих лиц.

Ранее в Твери студентки колледжа культуры обвинили декана в домогательствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами