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Мужчина «вернулся к жизни» на собственных поминках, начав двигаться внутри гроба

Mirror: перуанец очнулся на своих поминках, удивив собравшихся
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JoséCF71/TikTok

Мужчина в Перу «вернулся к жизни» на собственных поминках, начав двигаться внутри гроба, пишет Mirror.

Инцидент произошел в перуанском городе Ольмос. Там мужчина неожиданно «вернулся к жизни» прямо во время своей поминальной церемонии. Когда родные и друзья скорбели у гроба, перуанец вдруг внезапно начал двигаться и издавать звуки.

«Слава богу! Этот человек жив!» — начал кричать один из присутствующих.

Эксперты предполагают, что подобные случаи могут быть связаны с каталепсией — состоянием, при котором наблюдается временная неподвижность тела, снижение пульса и дыхания, а также мышечная скованность. Это состояние может быть вызвано различными неврологическими расстройствами, такими как эпилепсия или болезнь Паркинсона.

Ранее в Индии женщина очнулась за несколько минут до собственной кремации.

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