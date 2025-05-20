Мужчина «вернулся к жизни» на собственных поминках, начав двигаться внутри гроба

Мужчина в Перу «вернулся к жизни» на собственных поминках, начав двигаться внутри гроба, пишет Mirror.

Инцидент произошел в перуанском городе Ольмос. Там мужчина неожиданно «вернулся к жизни» прямо во время своей поминальной церемонии. Когда родные и друзья скорбели у гроба, перуанец вдруг внезапно начал двигаться и издавать звуки.

«Слава богу! Этот человек жив!» — начал кричать один из присутствующих.

Эксперты предполагают, что подобные случаи могут быть связаны с каталепсией — состоянием, при котором наблюдается временная неподвижность тела, снижение пульса и дыхания, а также мышечная скованность. Это состояние может быть вызвано различными неврологическими расстройствами, такими как эпилепсия или болезнь Паркинсона.

Ранее в Индии женщина очнулась за несколько минут до собственной кремации.