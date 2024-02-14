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Женщина очнулась за несколько минут до собственной кремации

Times of India: в Индии женщина очнулась за несколько минут до начала кремации

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Pixabay

В индийском штате Западная Бенгалия местная жительница ожила перед началом собственной кремации. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в городе Берхампур, 52-летняя женщина попала в больницу с сильными ожогами, медики стабилизировали состояние пострадавшей и выписали ее домой, ей требовалось дорогостоящее лечение, но семья пациентки не могла себе его позволить.

В один из дней муж пострадавшей обнаружил ее в кровати без признаков жизни, мужчина вызвал катафалк и приступил к организации церемонии прощания.

Когда по местным обычаям женщину положили на погребальный костер, она внезапно очнулась за несколько минут до собственной кремации.

«Мы были в шоке, поначалу мы были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», — рассказал один из очевидцев произошедшего

Ранее в Индии мужчина ожил в машине скорой помощи после наезда на кочку.

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