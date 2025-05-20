В Нижнем Новгороде 5 июня откроется выставка ЦИПР

В Нижнем Новгороде 5 июня откроется выставка десятой юбилейной конференции ЦИПР, сообщили организаторы мероприятия. Там будут представлены технологические новинки российских и международных компаний.

Отмечается, что для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте ЦИПР до 26 мая. Посетить мероприятие можно с 10:00 до 19:00 бесплатно, но только после получения именного бейджа, который предоставит доступ в выбранный временной промежуток. Количество билетов ограничено возможностями площадки. В прошлом году экспозицию посетили более 3500 человек.

Как подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выставка конференции ЦИПР позволит нижегородцам и гостям города приобщиться к высоким технологиям.

«В прошлом году четверть от числа всех посетителей составили именно жители. Интересно было даже дошкольникам! Уверен, в этом году юбилейный ЦИПР привлечет еще больше гостей», — добавил он.

Сооснователь и директор ЦИПР Ольга Пивень уточнила, что целью конференции стала демонстрация влияния цифровизации на привычные процессы. По ее словам, технологии становятся надежными спутниками и помощниками, с которыми можно жить и работать.

«Как и в прошлом году, мы приглашаем нижегородцев и гостей города на выставочную экспозицию ЦИПР. Особенно радует, что большинство участников приходят с семьями и детьми, ведь наш формат предполагает активности для разных возрастов», — сказала она.

В этот же день на территории «Нижегородской ярмарки» стартует технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Гости смогут бесплатно посетить лекции и мастер-классы от Wylsacom, Александры Жарковой, Анастасии Полетаевой, Георгия Лобушкина и других. Сессии будут посвящены искусственному интеллекту, экономике, моде, культуре и экологии.

Напомним, конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. Официальный медиапартнером мероприятия выступил медиахолдинг Rambler&Co. В свою очередь, «Газета.Ru», «Лента.ру», портал «Рамблер» стали информационными партнерами ЦИПР 2025.