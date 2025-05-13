Турист из Англии попал в тюрьму в Саудовской Аравии за удаленный твит

Британец получил 10 лет тюрьмы в Саудовской Аравии за удаленный твит. Об этом сообщает Guardian.

Летом прошлого года Ахмед ад-Душ, отец четверых детей из Манчестера и бывший бизнес-аналитик Bank of America, приехал в Эр-Рияд и должен был улететь в Великобританию 31 августа, но был схвачен в аэропорту. Семья Ахмеда вернулась домой без него и долгое время не имела с ним связи, а истинные причины ареста гражданина Великобритании были неясны даже его адвокату Хайди Дейкстал. Сейчас контакты с узником строго ограничены, он по-прежнему не может свободно общаться с родными.

Дейкстал не смогла защищать своего клиента, так как власти Саудовской Аравии сами назначили Ахмеду другого адвоката. По словам юристки, судебный процесс проходит с нарушениями международных стандартов справедливого разбирательства. Известно, что британца обвиняют в публикации твита о войне в Судане в 2018 году. Тогда за его аккаунтом в Twitter, как уточняется, следили 37 подписчиков, а позже твит был удален. Кроме того, Ахмед якобы был дружен с сыном саудовского диссидента.

Министерство иностранных дел Великобритании провело переговоры с местными властями, но не смогло повлиять на ход судебного разбирательства. В итоге Ахмед ад-Душ был приговорен к 10 годам тюремного заключения.

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