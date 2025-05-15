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Российский хирург случайно выбрал комбинацию чисел и выиграл в лотерею почти 30 млн

Хирург из Чувашии купил билет в лотерею после ночной смены и выиграл 29,5 млн
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Shutterstock

Хирург из Чувашии Андрей М. стал обладателем десятков миллионов рублей, выиграв в лотерее «Рапидо Про». Мужчина выиграл 29 515 636 рублей. Билет он купил, чтобы отвлечься после ночного дежурства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу всероссийской государственной лотереи «Столото».

«Сейчас я уже не повторю числовую комбинацию, выбирал ее совершенно случайно, но точно помню, что мозг был отключен», — рассказал победитель, предположив, что в этом, возможно, и кроется секрет его успеха.

Через несколько минут мужчина получил СМС-уведомление о выигрыше. Ни он, ни его супруга сначала не поняли масштаб приза.

«Жене показываю, она подумала, что это 29 тысяч. «Купишь мне сапоги», — говорит. Осознание пришло постепенно», — признался мужчина.

По словам победителя, выигрыш они с супругой планируют потратить на покупку квартир для детей и обеспечение их будущего.

Ранее выигравшая 11 млн в лотерею россиянка рассказала, как кошачьи усы помогли ей победить.

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