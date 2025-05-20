Женщина искупалась в водопаде, заразилась паразитом и попала в больницу

Британка заразилась паразитом, искупавшись в водопаде на Фиджи, пишет Daily Mail.

Выпускница университета Салфорда Изабель Литгоу, которая сейчас работает медсестрой, участвовала в шестинедельной программе волонтерства на Фиджи, когда ее приключение в тропиках внезапно обернулось тяжелым заболеванием. Всего через несколько часов после купания в местном водопаде вместе с жителями деревни у нее начались сильные приступы тошноты, головокружение, боли в спине и покалывание в конечностях.

Примерно каждые 30 минут у нее начинались приступы рвоты — в таком состоянии британка прожила 12 часов. После изнурительной ночи Изабель смогла добраться до больницы на такси. Медики немедленно подключили ее к капельнице и сообщили, что она должна была обратиться за помощью раньше. По их словам, подобное часто встречается среди туристов и волонтеров, посещающих регион.

Вероятной причиной заболевания врачи назвали водного паразита, которым легко заразиться в местных водоемах. Хотя Литгоу старалась соблюдать осторожность — использовала бутилированную воду для питья и чистки зубов, полностью обезопасить себя ей не удалось.

Несмотря на пережитый стресс, женщина заявила, что этот случай не отбил у нее желания исследовать необычные места. Она считает, что жизненный опыт важнее страха заболеть.

«Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от новых впечатлений из-за страха. Я бы сделала это снова миллион раз», — поделилась она.

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