Женщина удивила врачей, забыв английский язык, которым владела в совершенстве

Китаянка удивила врачей, внезапно забыв английский, которым владела в совершенстве, пишет Oddity Central.

Группа китайских врачей столкнулась с необычным случаем: 24-летняя женщина внезапно потеряла способность говорить на английском языке, которым она владела в совершенстве. По словам пациентки, она внезапно почувствовала себя плохо и начала испытывать сильную головную боль.

«Она могла говорить на мандарине и кантонском диалекте, но единственное, что изменилось, — она больше не могла говорить по-английски», — сообщил Ван Фэн, заведующий отделением нейрохирургии больницы провинции Гуандун в Гуанчжоу, Китай.

Первое предположение врачей было связано с возможной опухолью головного мозга, однако МРТ показала кровоизлияния в левой зоне мозга. Именно это и стало причиной потери способности говорить на английском языке.

После проведения операции китаянка полностью восстановила свое прежнее владение английским языком и смогла продолжить обучение за рубежом.

Эта история вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи шутили над возможностью пройти подобную операцию для улучшения знаний иностранных языков.

«Доктор, а можно мне сделать операцию на немецкий?» — пишут комментаторы.

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