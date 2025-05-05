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Репетитор не выдержал нагрузки в 400 учеников и умер за несколько дней до свадьбы

Молодой репетитор из Китая скончался перед свадьбой из-за постоянных переработок
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Depositphotos

Китайский репетитор, имевший 400 учеников, не выдержал нагрузки и умер за несколько дней до собственной свадьбы. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Молодой учитель по фамилии Ли, которому было около 20 лет, скончался в офисе своей компании в Ухане из-за сильного стресса и переутомления. Он работал с 400 учениками и несколько дней подряд перерабатывал, чтобы выполнить все задачи перед длинными каникулами. 22 апреля мужчина вновь остался на работе допоздна, и невеста Ли вызвала полицию, не сумев связаться с ним.

На следующий день учителя без признаков жизни обнаружил в кабинете уборщик. Врачи установили, что он умер от внезапной остановки сердца. Известно, что на 2 мая у Ли и его возлюбленной была запланирована свадьба.

Компания, в которой потерпевший проработал репетитором около пяти лет, управляет онлайн-платформой с курсами по английскому и математике для школьников и насчитывает более 160 млн пользователей. Ее представитель заявил, что день смерти Ли выпал на корпоративный праздник, поэтому он и его коллеги освобождены от сверхурочной работы.

Однако бывшие сотрудники компании отметили, что учитель одновременно вел занятия с 400 учениками, отвечал на многочисленные запросы родителей и регулярно работал по 6 и более часов сверх нормы. Кроме того, все работники должны были докладывать о перерывах на туалет и обед. Многие увольнялись из-за стресса и тревожности, вызванных такими нагрузками.

Ранее спасатель сорвался с высоты и разбился, пытаясь снять кошку с дерева в российском городе.

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