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В Курганской области женщина вызвала полицию и избила приехавшего к ней сотрудника

В Курганской области женщина избила полицейского, которого сама вызвала
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Depositphotos

В Курганской области женщина ударила по лицу полицейского, которого сама вызвала. Об этом говорится на сайте Притобольного районного суда.

В январе этого года местная жительница позвонила в полицию, чтобы сообщить о том, что у нее дома подрались двое мужчин.

На место прибыл сотрудник УМВД, который действительно обнаружил там находящихся в состоянии алкогольного опьянения пострадавших участников потасовки. Страж порядка попросил мужчин следовать за ним в отдел внутренних дел, но в этот момент на него набросилась хозяйка жилья.

Пьяная женщина нанесла полицейскому несколько ударов по лицу и разбила ему губу. За применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Ранее на Урале нападение вызвавшей полицию женщины на сотрудника МВД попало на видео.

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