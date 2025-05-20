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В Москве пресекли канал незаконной миграции

В Москве задержали шесть человек, которые делали мигрантам поддельные документы

Сотрудники московского управления экономической безопасности МВД совместно с оперативниками Северо-Западного округа пресекли канал незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, во время операции полицейские задержали шесть участников организованной группы, среди которых жители Волгоградской области, Московского региона и один иностранец. По предварительным данным, схему создал предприниматель с судимостью за подобное преступление. Он вместе с сообщниками регистрировал фирмы под видом агентств по подбору персонала.

Волк рассказала, что злоумышленники распространяли рекламу в мессенджерах и лично предлагали мигрантам помощь в оформлении поддельных документов. С гражданами стран Центральной Азии заключались фиктивные договоры, позволяющие продлить срок пребывания в России. Таким образом, по данным полиции, легализовали более тысячи иностранных граждан.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Во время обысков у подозреваемых изъяли поддельные документы, печати, телефоны и банковские карты. Все фигуранты доставлены в Москву. Полицейские продолжают устанавливать других участников и клиентов нелегального бизнеса.

Ранее в Ростовской области арестовали главу управления миграции ГУ МВД Мельникова.

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