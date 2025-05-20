В Индии тигры растерзали восьмого человека за восемь дней

В Индии тигры напали на восемь человек за восемь дней

В одном из регионов Индии за восемь дней восемь человек пострадали от агрессии тигров, они не выжили. Об этом сообщает The Times of India.

Все инциденты произошли в районе Чандрапур, штат Махараштра. Среди пострадавших есть пожилые люди, например, 70-летний Риши Пендор из деревни Бхандкрна. Мужчина, по данным властей, страдал психическим заболеванием. В день инцидента он по неизвестной причине отправился в лес, где на него напал тигр. Спасти мужчину не удалось.

Еще один случай произошел в деревне Вадхона, когда 63-летний Мароти Шенде отправился собирать листья чернодревесной хурмы. Медики привезли его в больницу, но спасти не смогли.

В обоих случаях семьям выплатили компенсацию в размере 50 000 рупий (чуть более 47 тысяч рублей).

Из восьми пострадавших шесть – женщины. В прошлом году в этом же регионе зарегистрировали только 29 случаев.

По словам представителя местной власти, из-за нападений тигров сбор листьев около лесов стал небезопасным занятием. Местных жителей призвали работать в группах и уходить домой до пяти часов вечера.

Ранее в красноярском цирке тигрица отказалась идти в вольер после выступления.