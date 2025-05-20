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Более четверти россиян устанавливают десятки ненужных приложений на смартфон

Более 25% россиян устанавливают на смартфон десятки приложений
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Omar Marques/Global Look Press/Keystone Press Agency

Более 25% россиян активно используют приложения, скачивают все, что может пригодиться, и даже не запоминают, что именно установлено на телефоне. Это показало исследование компании edna, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Однако тенденции меняются — почти 40% пользователей в последние два года более избирательно относятся к мобильным сервисам и устанавливают необходимый минимум, а 4% и вовсе ограничиваются приложениями банков. При этом безопасность все еще не стала приоритетом для большинства: только 5% опрошенных больше внимания теперь уделяют разрешениям, которые они дают приложениям. Интересно, что у существенной доли респондентов — около 27% — совсем нет приложений на смартфонах.

Что касается предпочтений аудитории, наиболее популярны приложения социальных сетей — ими пользуются 38% респондентов. В топ также вошли сервисы банков (26%), онлайн-игры (18%), маркетплейсы (16%), приложения для знакомств (10%) и доставки еды (6%). Если взглянуть на цели использования, то картина становится еще более интересной: каждый пятый человек (19%) использует приложения, чтобы общаться, каждый десятый — для игр и покупок. Степень вовлеченности также различается: активные пользователи (15%) ежедневно заходят во все установленные программы, 10% проверяют уведомления сразу, как только они пришли.

Говоря о факторах, влияющих на активность пользователей в приложениях, стоит отметить, что значительную роль играют конкретные опции — на них обращает внимание половина опрошенных. В частности, людям нравятся звонки в приложениях (17%), чат-боты (11%), push-уведомления (5%). Для 7% важен вход по биометрическим данным. Кроме функциональности, визуальная составляющая тоже играет важную роль — каждый пятый (22%) хочет видеть эстетичный дизайн и хорошую графику.

Исследование показало, что, несмотря на избирательность в установке приложений, они стали частью повседневной жизни. Люди охотно вовлекаются в коммуникацию, в том числе и с брендами.

«Бренды с помощью возможностей мобильных приложений вовлекают и удерживают пользователей, могут делать индивидуальные предложения клиентам и тем самым повышать продажи. Push-уведомления и звонки в приложениях помогают компаниям донести нужную информацию до человека, сделать общение клиента с компанией более комфортным и ненавязчивым. Эти инструменты эффективны и не воспринимаются как вторжение в личное пространство, ведь люди изначально соглашаются их получать. Кроме того, мобильные сервисы не требуют каждый раз авторизовываться, а ввод пароля легко заменить на вход по биометрии», — рассказывает Александр Дубровин, бизнес-партнер в ИТ-компании edna.

Однако следует отметить, что, вопреки общему тренду на цифровизацию, значительная часть людей не интересуется дополнительными возможностями приложений — таких оказалось 50%. Более того, четверть респондентов (25%) признаются, что стараются ограничить использование мобильных сервисов на смартфоне, а 13% не читают уведомления, что может свидетельствовать о нарастающей тенденции к цифровому детоксу или простой усталости от избытка информации.

Ранее россиянам объяснили, почему важно обновлять приложения, даже если все работает.

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