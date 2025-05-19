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Россиянин украл у спящего друга 300 тысяч рублей и закопал их в лесу

На Сахалине мужчина обокрал спящего собутыльника и спрятал деньги в лесу
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Global Look Press

Житель Корсаково похитил крупную сумму денег у своего приятеля, попытался спрятать украденное в лесу, но был пойман. Об этом сообщает УМВД Сахалинской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него пропали 300 тысяч рублей. Выяснилось, что в день кражи потерпевший распивал спиртные напитки со своим приятелем и случайно показал ему кошелек с наличными.

В ходе застолья мужчина заснул, а проснувшись не обнаружил денег. Подозреваемого в краже задержали, похищенное он успел закопать в лесу. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае приезжий из Тувы обокрал посетителя ресторана, который заснул за столиком. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, украл у спящего телефон, снял с его пальца обручальное кольцо и скрылся. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. 34-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее мигрант избил и ограбил 62-летнюю пенсионерку на улице в Петербурге.

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