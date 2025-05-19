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Россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания

В Калининградской области мужчина избил пенсионера стулом и ограбил
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Правдинском районе вынесен приговор местному жителю, который избил и ограбил пьяного знакомого. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

По данным следствия, 48-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в компании 67-летнего пенсионера. Между нетрезвыми приятелями возникла ссора, в ходе конфликта злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину стулом.

Пока потерпевший находился без сознания, мужчина украл у него телефон и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Липецке мужчина ограбил 70-летнюю женщину-дворника, угрожая ей осколком бутылки. Через час нарушителя закона задержали патрульные. Злоумышленник признался, что попытался сдать украденный телефон в несколько ломбардов, но принимать его отказались. Осознав, что получить вознаграждение за украденное не получится, преступник избавился от гаджета.

Ранее россиянин ворвался в дом пенсионерки, украл у нее украшения и два телевизора.

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