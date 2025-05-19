«Движение первых» подвело итоги акции «Дружба едина!»

«Движение первых» взяло лучший опыт прошлых поколений и развивает современное детско-юношеское сообщество, опираясь на реалии сегодняшнего дня. Об этом во время подведения итогов всероссийской акции «Дружба едина!», которая проходила с 13 по 19 мая, рассказал председатель правления движения Артур Орлов.

Отмечается, что в рамках мероприятия сотни тысяч ребят, их родителей и наставников организовали онлайн и офлайн встречи с представителями различных детских общественных организаций, включая международные.

«Для современной молодежи – это тоже знаменательный день. Именно 19 мая 2022 года, в день 100-летия пионерии, в Госдуму был внесен законопроект о создании нового молодежного движения, названного позднее «Движением первых». Это по-настоящему символично. Ко Дню детских общественных объединений участники движения провели акцию «Дружба едина!», — сказал Орлов.

Так, в Мордовии активисты лицея №4 встретились со школьниками из Центра Образования-СОШ №12. Они обсудили вопросы экологии и договорились о совместных проектах.

В школе №19 Алтайского края состоялась встреча трех первичных отделений города Яровое. Участники узнали больше о истории детского движения и приняли участие в викторине, подготовленной наставником Ольгой Бойко и советником директора движения Павлом Лень.

В Воскресенске Московской области участники «Движения первых» и «ЮНАРМИИ» провели мастер-класс по стрельбе из пистолета Макарова и винтовки.

В свою очередь, участники филиала «Чебоксарский медицинский колледж» городе Канаш в Чувашии организовали телемост с учащимися техникумов Краснодарского края и Иркутска. Во время встречи ребята обменялись историями о деятельности общественных организаций и продемонстрировали национальное творчество.

В Нижегородской области старшеклассники из «Ивановской СОШ» провели торжественную церемонию посвящения учащихся 5 классов в пионеры. Участники акции публиковали фото и видео в социальных сетях с официальными хештегами.