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В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих вакансии в онлайн-школах

МВД предупредило о мошенниках в Telegram, предлагающих вакансию в онлайн-школах
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники разработали новую схему обмана с помощью мессенджера Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве рассказали, что аферисты могут опубликовать вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, а когда пользователь откликнется на нее, «рекламщик» сообщит ему, что вакансия закрыта. После этого он предложит соискателю заняться инвестициями и направит человека на фишинговый ресурс или передает его номер в мошеннический колл-центр.

В ведомстве пояснили, что подобные сообщения о вакансиях обычно публикуются в анонимных группах и начинаются следующим образом: «Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта)... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день».

После отклика на «вакансию» мошенники убеждают пользователя в том, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок.

Правоохранители объяснили, что крупные компании обычно публикуют информацию о вакансиях на своих ресурсах, прикрепляя ссылку на официальный сайт для последующего личного собеседования.

Фрилансеры же чаще всего ищут заказы на биржах, где есть механизмы защиты интересов как исполнителей, так и заказчиков. В ведомстве отметили, что ни те, ни другие не предлагают такую работу, как просмотр видео за 3 тысячи рублей или напоминание ученикам о предстоящих уроках, заключили в ведомстве.

Ранее мошенники в Telegram от имени «газовщиков» украли у россиян сотни тысяч рублей.

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