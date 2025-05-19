В Бузулуке четырехлетний мальчик отравился бензином

В Бузулуке устанавливаются обстоятельства отравления малолетнего ребенка, мальчик случайно выпил бензин, оставленный родителями. Об этом сообщает УМВД Оренбургской области.

Четырехлетний мальчик гостил у бабушки и дедушки вместе с родителями. Ребенок играл во дворе дома и нашел бутылку из-под лимонада. Решив, что это газировка, мальчик сделал три глотка и сказал матери, что вместо напитка в бутылке был бензин.

Женщина, обеспокоенная состоянием сына, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Воронежской области трехлетняя девочка выпила жидкость для очистки унитаза. Ребенка экстренно доставили в медицинское учреждение, где ей оказывают специализированную помощь. Сейчас ее состояние оценивается как среднетяжелое

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Ранее двухлетняя девочка отравилась электролитом, найденным в гараже.