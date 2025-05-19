«Российская газета» запустит рейтинг юридических услуг

В России в 18 номинациях определят лучших специалистов в области права

«Российская газета» запускает третье ежегодное исследование рынка юридических услуг России, сообщает издание. Его результаты станут доступны в начале декабря 2025 года.

Отмечается, что оно направлено на выявление лучших специалистов в различных отраслях права, согласно оценке редакции издания.

«Логично, что именно «Российская газета», будучи официальным публикатором национального законодательства, использует свою экспертизу, накопленную за годы деятельности в этой сфере, для создания национального рейтинга юридических услуг», — говорится в сообщении.

Исследование стартует 19 мая 2025 года, а его результаты будут объявлены в начале декабря того же года. Итоги рейтинга будут опубликованы в тематическом приложении «Право» в «Российской газете» и на сайте RG.RU. К участию допускаются только консультанты и адвокаты.

Для участия в рейтинге необходимо до 20 октября 2025 года направить заявку на электронную почту jurist@rg.ru. В письме следует рассказать о своих достижениях в одной из предложенных номинаций.

В рамках исследования рассматриваются следующие основные практики: арбитражное судопроизводство, банкротство, ГЧП/Инфраструктура, GR/Связи с госорганами, антимонопольное право, корпоративное право, слияния и поглощения бизнеса, международные проекты, налоги, разрешение судебных споров (общая юрисдикция), семья и наследство, трудовое право, интеллектуальная собственность, уголовное право, цифровые активы и управление ими, санкционное право, здравоохранение и фарма, частный капитал и инвестиции, недвижимость и ЖКХ.

Также предусмотрены спецноминации: юридический маркетинг/PR, юристы-просветители и Pro bono.