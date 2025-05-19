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В Шерегеше семилетняя девочка выпала с пятого этажа

В Кемеровской области девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой
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Freepik.com

В Таштагольском районе Кемеровской области устанавливаются обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочка выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Гагарина, из окна квартиры на пятом этаже выпала семилетняя девочка. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, она находится в отделении реанимации.

Выяснилось, что девочка находилась в гостях у подруги, первоклассница сидела на подоконнике, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыла окно и упала с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее шестилетний мальчик получил контузию мозга, выпав из окна третьего этажа.

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