Участники московского велофестиваля поддержали акцию «БумБатл»

Маскоты акции «БумБатл» присоединились к Московскому весеннему велофестивалю, сообщили организаторы проекта.

17 мая в Москве на Большой Пироговской улице, где располагался стартовый городок велофестиваля, маскоты БумБой и БуМаша вместе с волонтерами Движения «Экосистема» рассказывали участникам велопробега об акции, призывая велосипедистов присоединиться к сдаче макулатуры.

«Годовой «БумБатл» открывает новые горизонты. Для нас важно, что к акции присоединяется всё больше людей, включая целые сообщества — например, велосипедистов. На них мы особенно рассчитываем, ведь спортсмены очень активны, и их энергия обязательно найдёт применение в экологии», — заявил сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Организаторы: АНО «Национальные приоритеты», Движение «Экосистема» при поддержке Минприроды России. За 5 сезонов в «БумБатле» приняли участие 9 млн человек, собравших 305 тыс. тонн макулатуры.