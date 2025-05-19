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Пьяный россиянин разбил подростку голову бутылкой в Красноярске

В Красноярске задержали мужчину, ударившего подростка бутылкой по голове

В Красноярске ссора подростков с местной жительницей закончилась конфликтом с ее пьяным мужем, который напал на одного из детей с бутылкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Короче, Красноярск».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Щорса, где компания подростков шумела на общем балконе. Школьникам сделала замечание местная жительница, несовершеннолетние вышли на улицу и столкнулись с ее нетрезвым мужем.

Между мужчиной и подростками произошла ссора. В ходе конфликта красноярец заставил одного из школьников встать на колени и дал подзатыльник, второго ударил по голове стеклянной бутылкой. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, мальчику наложили несколько швов.

49-летнего злоумышленника задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина попал в реанимацию после конфликта с подростками. Между двумя подростками и 35-летним мужчиной возникла ссора, в ходе конфликта один из юношей выхватил нож и ударил им оппонента в грудь. Пострадавший сумел добраться до дома, но вечером его состояние ухудшилось, он госпитализирован. Состояние раненого медики оценивают как тяжелое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Нападавшие задержаны, обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее в Дагестане задержали зачинщиков массовой драки подростков.

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