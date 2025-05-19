Владелец форума «Двач» сообщил о приостановке работы сайта

Основной домен форума «Двач» — 2ch.hk — прекратил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил владелец «Двача» Нариман Намазов (Абу).

«У Двача приостановили (не знаю, временно или навсегда) работу домена 2ch.hk. Пытаемся восстановить домен, но шансы на успех сомнительны», — написал Абу.

Он предположил, что к случившемуся могут быть причастны неизвестные лица, действовавшие с территории Украины.

При этом Намазов уточнил, что резервные домены форума пока работают, а новым основным, вероятно, станет 2ch.su.

В марте IT-армия Украины заявила о причастности к сбою в работе российского интернет-провайдера Lovit. Клиенты столкнулись с проблемами с интернетом, недоступностью ряда онлайн-сервисов, включая приложения для домофонов и системы видеонаблюдения.

Ситуация вызвала волну недовольства среди пользователей, некоторые из которых уже выражали претензии к Lovit из-за возможного злоупотребления доминирующим положением на рынке жилищных комплексов. В результате инициативные группы собирались подавать коллективную жалобу в ФАС, которая инициировала проверку в отношении провайдера.

Ранее в Чехии ликвидировали украинский мошеннический кол-центр.