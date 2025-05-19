В России заявили о возросшей раскрываемости киберпреступлений

Рост раскрываемости киберперступлений в России подтверждает, что законодательные и правоохранительные органы выбрали верный курс, заявила гендиректор АНО «Белый Интернет», член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко в рамках XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Она отметила, что Россия столкнулась с глобальными вызовами, но смогла им ответить.

«В этом году, несмотря на глобальный рост цифровой преступности, у нас резко выросла раскрываемость такого рода преступлений. Динамика изменилась», — сказала Сидоренко.

Она добавила, что грамотная системная работа правоохранителей, законодателя, науки и правоприменителей позволит снизить число нераскрытых киберпреступлений.

По мнению Сидоренко, закон о регулировании криптовалют в РФ показывает правильный вектор движения законодателя, но нуждается в доработке.

Организаторами ПМЮФ-2025 выступают Минюст России и фонд Росконгресс.