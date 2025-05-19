На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о возросшей раскрываемости киберпреступлений

Профессор Сидоренко: Россия эффективно борется с киберперступниками
close
Max Acronym/Shutterstock/FOTODOM

Рост раскрываемости киберперступлений в России подтверждает, что законодательные и правоохранительные органы выбрали верный курс, заявила гендиректор АНО «Белый Интернет», член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко в рамках XIII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Она отметила, что Россия столкнулась с глобальными вызовами, но смогла им ответить.

«В этом году, несмотря на глобальный рост цифровой преступности, у нас резко выросла раскрываемость такого рода преступлений. Динамика изменилась», — сказала Сидоренко.

Она добавила, что грамотная системная работа правоохранителей, законодателя, науки и правоприменителей позволит снизить число нераскрытых киберпреступлений.

По мнению Сидоренко, закон о регулировании криптовалют в РФ показывает правильный вектор движения законодателя, но нуждается в доработке.

Организаторами ПМЮФ-2025 выступают Минюст России и фонд Росконгресс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами