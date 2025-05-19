На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спортсмены из Подмосковья заработали 4 медали на соревнованиях по греко-римской борьбе

Борцы Подмосковья стали победителями международного турнира памяти Асиятилова
close
sportoakimirka/shutterstock/FOTODOM

Спортсмены из Подмосковья завоевали 4 медали на международном турнире по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Золото в весовой категории до 130 кг взял Георгий Габеев. Вторым в весовой категории до 63 кг стал Дорджи Шунгурциков.

Также бронзовые медали заработали Мансур Саитов и Артем Крайнов в категориях до 87 кг и 97 кг соотвественно.

Международные соревнования по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова прошли с 10 по 14 мая в городе Каспийск. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 19 регионов РФ и 5 стран мира. Мемориал проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами