Спортсмены из Подмосковья заработали 4 медали на соревнованиях по греко-римской борьбе

Спортсмены из Подмосковья завоевали 4 медали на международном турнире по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Золото в весовой категории до 130 кг взял Георгий Габеев. Вторым в весовой категории до 63 кг стал Дорджи Шунгурциков.

Также бронзовые медали заработали Мансур Саитов и Артем Крайнов в категориях до 87 кг и 97 кг соотвественно.

Международные соревнования по греко-римской борьбе памяти Сураката Асиятилова прошли с 10 по 14 мая в городе Каспийск. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 19 регионов РФ и 5 стран мира. Мемориал проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».