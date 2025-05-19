Пожар в Ереване, перед которым слышали взрыв, попал на видео

В Ереване произошел пожар недалеко от здания Госслужбы контроля. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости».

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть яркое пламя и клубы черного дыма за зданием. На другом видео видно, что огонь охватил автомобиль, перевернутый на бок.

Местные СМИ пишут о звуке взрыва, который был слышен перед возгоранием. На место происшествия выехал пожарный расчет.

Как сообщил один из очевидцев, бетономешалка не смогла въехать на подъем на улице Антараин, перевернулась, взорвалась, а затем загорелась. Других подробностей ЧП не приводится.

До этого в Армении тушили горно-лесистую местность на территории Дилижанского национального парка около села Ахавнаванк, где расположен средневековый монастырь и тисовая роща.

По данным МВД Армении, к борьбе с огнем привлекли около 90 пожарных. Тушение осложнило то, что подъездные пути к парку отсутствуют, в связи с чем пожарным пришлось добираться до места возгорания пешком.

На месте пожара также находился директор спасательной службы МВД Армении, заместитель министра внутренних дел Камо Цуцулян.

Ранее у самого высокогорного города России произошел пожар.