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В Армении тушат пожар около средневекового монастыря

МВД: в Армении начался пожар на территории нацпарка близ монастыря XII века
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Спасательная служба МВД Армении

В Армении загорелась горно-лесистая местность на территории Дилижанского национального парка около села Ахавнаванк, который известен своим средневековым монастырем и реликтовой тисовой рощей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

По данным ведомства, спасатели получили сообщение о пожаре 5 января в 8:00 (7:00 мск). В двух областях объявили сбор личного состава спасательной службы. К борьбе с огнем привлекли около 90 пожарных.

Осложняло тушение то, что подъездные пути для транспортных средств отсутствуют и пожарным пришлось добираться пешком. Также на место происшествия выехал директор спасательной службы, заместитель министра внутренних дел Камо Цуцулян.

До этого на горе Броккен в Германии произошел пожар в курортной зоне. По данным журналистов, людей вывозили из опасного района на горе в автобусах. Руководство города Вернигероде и района Гарц совместными силами организовали кризисный штаб.

Ранее у самого высокогорного города России произошел пожар.

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