Застройщики начали внедрять алюминиевый кирпич в проекты ИЖС

В Алюминиевой ассоциации рассказали о применении нового материала в застройке

Застройщики начали применять облицовочный кирпич из алюминия в крупных проектах индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил руководитель проектной группы Алюминиевой ассоциации Роман Селин.

По его словам, пилотные проекты с использованием нового материала реализуются в Ленинградской области и Сочи.

«Это совершенно новое решение для России, разработано оно российской компанией», — добавил он.

Селин объяснил, что новое решение имеет ряд преимуществ: простота монтажа, скорость сборки в 3–4 раза выше, чем у стандартного кирпича, значительная экономия на кронштейнах и профилях благодаря меньшему весу материала. При этом эксперт добавил, что разнообразие финишных покрытий алюминия позволяет воплощать любые дизайнерские задумки, что сложно достижимо для других стройматериалов.

Руководитель проектной группы Алюминиевой ассоциации добавил, что алюминиевый кирпич отличается долговечностью и негорючестью. И, в отличие от красного клинкерного кирпича, он не подвержен появлению белых пятен после завершения строительства. Также при его монтаже исключены кривые швы, что снижает количество рекламаций для застройщиков.

В свою очередь, гендиректор компании «Алюком» Юрий Мамлясов рассказал о причинах разработки нового материала.

«Качественный фасадный кирпич в России малодоступен, в основном импортируется из Германии и Японии. В 2022 году назад эти поставки резко сократились, кирпич резко подорожал, при этом кирпич является самым востребованным облицовочным материалом в России при строительстве индивидуального жилья. Мы увидели острую необходимость в таком алюминиевом продукте и начали его разработку», — сказал он.

Директор по развитию рынков компании РУСАЛ Евгений Васильев отметил, что алюминий широко используется в многоквартирном строительстве, но только недавно начал проникать в сегмент ИЖС.

«Естественно, что крупный бизнес первыми видит технологические и экономические преимущества инновационных решений. При этом на ИЖС приходится около 60% возводимого в России жилья, поэтому очень важно, что российская алюминиевая отрасль начала создавать такие продукты», — заявил он.