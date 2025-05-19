Недовольный приговором россиянин пригрозил судье и вновь попал на скамью подсудимых

В Сургуте будут судить мужчину, который угрожал судье из-за другого приговора

В Сургуте недовольный приговором мужчина пригрозил судье и вновь оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщает neft.media.

Инцидент произошел в декабре 2024 года в Сургутском районном суде во время рассмотрения апелляции по делу о лишении водительских прав 27-летнего местного жителя. После вынесения решения, которое вновь не удовлетворило мужчину, он в гневе заявил судье, что ему «теперь нужно быть внимательнее».

Стражи порядка квалифицировали эти слова как угрозу применением насилия в отношении судьи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угрозе причинением вреда здоровью в отношении судьи, участвующего в отправлении правосудия. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, материалы направлены суд для рассмотрения по существу.

Ранее подсудимый россиянин отломил прут от защитной клетки и чуть не заколол им судью.