В Китае построили первый фитнес-центр для собак

SCMP: в Шанхае начнет свою работу первый фитнес-центр для собак

В Китае открылся первый фитнес-центр для собак, пишет South China Morning Post.

В Шанхае скоро начнет работу первый специализированный тренажерный зал для собак — Gogogym, который уже вызвал широкий интерес у владельцев домашних животных и в социальных сетях. Этот инновационный центр создан компанией Heal Petcare, сингапурским брендом, специализирующимся на здравоохранении для животных. Фитнес-комплекс предлагает не только тренировки, но и комплексный подход к здоровью питомцев. В состав центра войдут: зона фитнеса с беговыми дорожками для собак, спа и реабилитационная зона, комната для массажа, магазин товаров для животных.

По словам сотрудников центра, главной целью создания такого заведения является поддержание здоровья животных через регулярные физические нагрузки, профилактику заболеваний и реабилитацию после травм.

Этот проект стал очередным свидетельством стремительного роста китайской индустрии домашних животных, которая оценивается уже в десятки миллиардов долларов, отметили эксперты.

Ранее зоопарк в Китае объявил в розыск капибару, сбежавшую 1,5 месяца назад.