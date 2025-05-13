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Зоопарк в Китае объявил в розыск капибару, сбежавшую 1,5 месяца назад

Китайский зоопарк попросил помощи в поисках капибары, сбежавшей 40 дней назад
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Зоопарк на востоке Китая просит помощи в поисках сбежавшей капибары, местонахождение которой неизвестно уже более 40 дней. Об этом сообщает UPI.

В начале апреля три капибары — Дубао, Базонг и Дуодуо — сбежали из зоопарка в городском округе Янчжоу после того, как Базонг пробил деревянную панель. Позже Базонга и Дуодуо удалось поймать без особых осложнений, но их третий сообщник ушел от преследования и уже несколько недель живет на свободе.

Благодаря благоприятным погодным условиям жизнь сбежавшего животного находится вне опасности, однако зоологи все же надеются его вернуть.

«Дубао не представляет угрозы для общественности, поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь. Он отлично плавает, и поймать его сложно. Мы призываем Дубао добровольно сдаться. Бродяжничество — не способ выжить. Вернуться и жить хорошей жизнью с постоянной работой — выбор королей!» — пошутил зоопарк в соцсетях.

Тем, кто предоставит информацию, которая поможет поймать капибару, предложили вознаграждение в виде бесплатного посещения зоопарка.

Ранее в Британии черепаха сбежала из дома и за 9 месяцев проползла около километра.

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