В Сочи соберутся лидеры кинопрокатного бизнеса России

Компания «Афиша» стала генеральным партнером АВКшоу «Синемаскоп», профессионального мероприятия, объединяющего владельцев и руководителей кинотеатров России. Событие пройдет с 9 по 12 июня 2025 года на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте АВКшоу.

Мероприятие предоставляет возможность для обсуждения стратегических вопросов, обмена опытом и выработки решений в условиях динамичного рынка. Программа включает профессиональные сессии, панельные дискуссии, деловые игры и питчинг проектов дистрибьюторов.

Основная тема 2025 года — развитие кинотеатров в условиях изменения моделей потребления контента. Среди приоритетных направлений: роль иностранного контента и адаптация к новым реалиям; повышение конкурентоспособности кинотеатров; поддержка и перспективы российских кинопроектов и другое.

«Кинотеатры остаются важнейшей точкой притяжения городской культуры. Поддержка АВКшоу для нас — инвестиция в открытый, честный и умный разговор о будущем индустрии», — отметил исполняющий обязанности генерального директора «Афиши» Евгений Сидоров.

По его словам, АВКшоу — это одна из немногих площадок, где происходит конструктивный диалог между профессионалами и вырабатываются реальные бизнес-решения.

Информация о мероприятии и регистрация доступны на официальном сайте АВКшоу.