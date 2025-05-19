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«Лента.ру» сообщила, как в соцсетях у несовершеннолетних выманивают интимные материалы

«Лента.ру»: детей вовлекают в создание интимного контента через игровые чаты
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Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

В России зафиксирован рост случаев сексуальной эксплуатации детей в интернете, выяснила «Лента.ру».

По данным Европола, злоумышленники используют мессенджеры и соцсети для выманивания у несовершеннолетних интимных материалов, которые затем распространяются в сети. Часто для создания контента применяется искусственный интеллект. Российских подростков нередко вовлекают в создание интимного контента через чаты для знакомств и обсуждения игр.

Издание отметило, что в 2023–2024 годах в России выявлено более 4 тыс. случаев изготовления детской порнографии. Мессенджер Telegram ежедневно блокирует до 3 тыс. каналов и ботов, связанных с насилием над детьми, однако на смену им быстро приходят новые. Администратор одного из ботов с интимным детским контентом рассказал, что каналы зарабатывают от нескольких сотен до тысяч долларов в месяц, предлагая пользователям доступ к запрещенным материалам за комментарии или подписки.

Правоохранительные органы продолжают борьбу с этим видом преступности, но распространители детской порнографии постоянно находят новые способы обхода блокировок и маскировки контента.

Ранее барнаульская школьница помогла мошенникам оформить кредит на мать.

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