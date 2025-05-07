Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Барнаульская школьница помогла мошенникам оформить кредит на мать

В Алтайском крае ребенок оставил мать без денег из-за мошенников
close
Ilya Naymushin/Reuters

В Барнауле мошенники пообещали школьнице игровую валюту и заставили девочку оформить на мать кредит. Об этом сообщает УМВД Алтайского края.

С заявлением в полицию обратилась 36-летняя жительница Барнаула. Женщина сообщила, что ее 10-летняя дочь увидела в сети рекламу квеста в популярной игре, за прохождение которого можно получить игровую валюту.

Девочка перешла по ссылке и стала переписываться с неизвестной девушкой, которая сказала взять телефон матери и сфотографировать все приложения. После этого школьница следовала всем инструкциям мошенников – меняла пароли, включала демонстрацию экрана. Мошенники оформили на мать несовершеннолетней кредитную карту, с которой списались 98 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Воронеже 14-летний подросток «спас» родителей от «ареста» и отдал мошенникам почти 2 млн рублей. Неизвестный позвонил школьнику и сообщил, что на его родителей якобы оформлен кредит для перевода денег за границу. Злоумышленники убедили подростка в возможном аресте семьи, после чего потребовали перевести все сбережения на «безопасный счет». Школьник поверил преступникам и отправился в торговый центр, где по инструкциям аферистов через банкомат перевел деньги, которые остались у родителей от продажи машины.

Ранее в Екатеринбурге мальчик вынес из дома сейф после знакомства с девушкой в интернете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами