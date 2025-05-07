Барнаульская школьница помогла мошенникам оформить кредит на мать

В Барнауле мошенники пообещали школьнице игровую валюту и заставили девочку оформить на мать кредит. Об этом сообщает УМВД Алтайского края.

С заявлением в полицию обратилась 36-летняя жительница Барнаула. Женщина сообщила, что ее 10-летняя дочь увидела в сети рекламу квеста в популярной игре, за прохождение которого можно получить игровую валюту.

Девочка перешла по ссылке и стала переписываться с неизвестной девушкой, которая сказала взять телефон матери и сфотографировать все приложения. После этого школьница следовала всем инструкциям мошенников – меняла пароли, включала демонстрацию экрана. Мошенники оформили на мать несовершеннолетней кредитную карту, с которой списались 98 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Воронеже 14-летний подросток «спас» родителей от «ареста» и отдал мошенникам почти 2 млн рублей. Неизвестный позвонил школьнику и сообщил, что на его родителей якобы оформлен кредит для перевода денег за границу. Злоумышленники убедили подростка в возможном аресте семьи, после чего потребовали перевести все сбережения на «безопасный счет». Школьник поверил преступникам и отправился в торговый центр, где по инструкциям аферистов через банкомат перевел деньги, которые остались у родителей от продажи машины.

Ранее в Екатеринбурге мальчик вынес из дома сейф после знакомства с девушкой в интернете.