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Австралия обратилась к Украине после вынесения приговора наемнику Дженкинсу

Австралия попросила Украину поддержать осужденного в ЛНР наемника Дженкинса
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Прокуратура ЛНР

Канберра попросила Киев оказать поддержку австралийскому наемнику Оскару Дженкинсу, осужденному в Луганской народной республике (ЛНР) за участие в боевых действиях на стороне украинских войск. Об этом в ходе онлайн-брифинга с журналистами заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передает ТАСС.

По его словам, власти страны намерены участвовать в принятии решений о судьбе наемника «дипломатическим путем».

«Мы попросили Украину оказать дальнейшую поддержку Оскару Дженкинсу», — сказал глава правительства Австралии.

16 мая Верховный суд ЛНР приговорил Дженкинса к 13 годам колонии строгого режима. Инстанция признала его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По данным следствия, австралиец прибыл на Украину в феврале 2024 года. Мужчина заключил контракт с министерством обороны страны, после чего его направили в село Щурово в Донецкой народной республике (ДНР).

В результате с весны по декабрь прошлого года Дженкинс участвовал в боевых действиях, направленных против Вооруженных сил РФ. За это он получал денежное вознаграждение в размере от 600 до 800 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Курской области ликвидировали наемника арабского происхождения.

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