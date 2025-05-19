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Жителю Кузбасса вынесли приговор за надругательство над шестилетней девочкой на кладбище

В Кемеровской области педофил заманил девочку на кладбище и совершил преступление
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Nikolai Denisov/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Кузбасса посадили на 16 лет за сексуализированное насилие над ребенком на кладбище, сообщили в СК России по Кемеровской области.

Инцидент произошел 4 ноября прошлого года в Мариинске. В тот день местный житель встретил на улице незнакомую ему шестилетнюю девочку и заманил ее на территорию городского кладбища. Там он совершил в отношении ребенка насильственное преступление сексуального характера, и скрылся, услышав крики матери жертвы.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый мужчина, которого задержали и заключили на время расследования под стражу. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год.

Ранее пьяный мужчина проник в чужой гостиничный номер в Москве и надругался над девочкой.

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