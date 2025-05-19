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В Дагестане и Петербурге задержали пособников телефонных мошенников

МВД: в Петербурге и Дагестане задержали троих пособников телефонных мошенников

В Дагестане и Санкт-Петербурге задержали троих человек по подозрению в содействии международным телефонным мошенникам. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что криминальная схема, в которой участвовали подозреваемые, работала еще с начала 2024 года. По ее словам, молодые люди действовали по указаниям анонимных кураторов.

В арендованных квартирах они устанавливали GSM-шлюзы и обеспечивали работу сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц. Деньги, которые доверчивые граждане переводили на эти номера, позже обналичивались или переводились в криптовалюту.

Во время обысков у задержанных изъяли смартфоны, банковские карты и электронные носители. Установлено не менее 77 эпизодов противоправной деятельности. Фигурантов арестовали, заключила Волк.

В период майских праздников 2025 года в России был зафиксирован значительный рост числа нежелательных звонков мошеннического характера. По сравнению с началом мая 2024-го количество таких вызовов увеличилось на 36%.

Ранее житель Астрахани получил более 7000 звонков от мошенников за несколько месяцев.

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