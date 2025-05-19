Ребенка зажало беговой дорожкой в Новосибирске

В Новосибирске спасли 10-летнюю девочку, нога которой застряла в беговой дорожке, сообщили в МАСС.

Родители пострадавшей объяснили, что девочка поставила ногу между дорожкой и каркасом, когда тренажер был занят ее братом. В результате электромотор отказал и беговое полотно упало на ногу. Когда спасатели начали освобождать зажатую конечность, ребенок испытал более сильную боль и заплакал. Тогда близкие подумали, что спасатели вредят девочке, и стали мешать им работать, пытаясь контролировать процесс.

«Мы понимаем, как тяжело в таких ситуациях, но хочется немного объяснить, почему при деблокировании ребенку стало больнее. Дело в том, что его нога долгое время была зажата, и это сказывалось на состоянии мышц — возник спазм. Когда спасатели освободили ногу, мышцы начали приходить в норму, а это часто вызывает боль и дискомфорт. <...> Еще один фактор резкой боли — это давление на нерв, что ведет к раздражению или повреждению. В общем, это абсолютно нормально в таких случаях», — пояснили в спасательной службе.

Тем не менее специалистам вызволить девочку из ловушки. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Подмосковье школьница насадилась ногой на вилы.