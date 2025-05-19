На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала способ, который подтянет овал лица без операций

Врач Соболева: фейсбилдинг подтянет овал лица без операций
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Фейсбилдинг поможет подтянуть овал лица без хирургического вмешательства и инъекций. Об этом kp.ru рассказала врач-косметолог Ирина Соболева.

По ее словам, при регулярном выполнении такие занятия помогут улучшить кровообращение и лимфодренаж, повысить тонус кожи, уменьшить видимость морщин и скорректировать овал лица. Однако она посоветовала проконсультироваться с врачом до начала тренировок, чтобы не навредить себе.

«Делать их можно даже ежедневно — или через день — как вам позволяет время. Желательно выполнять их утром. Но можно и вечером, не позднее чем за два часа перед сном. Так у вас не появятся отеки на следующее утро», — добавила Соболева.

Эксперт отметила, что фейсбилдинг нельзя назвать «волшебной палочкой», однако при регулярной практике можно сделать кожу более упругой и гладкой, а мимические морщины — менее заметными.

Главный врач клиники «Клазко» Оксана Курдес до этого рассказала «Газете.Ru», что вернуть лицу четкие контуры, избавиться от морщин и заметно подтянуть кожу можно с помощью термолифтинга Oligio — неинвазивной процедуры.

Ранее визажист объяснила, как скорректировать овал лица румянами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами