Врач назвала способ, который подтянет овал лица без операций

Фейсбилдинг поможет подтянуть овал лица без хирургического вмешательства и инъекций. Об этом kp.ru рассказала врач-косметолог Ирина Соболева.

По ее словам, при регулярном выполнении такие занятия помогут улучшить кровообращение и лимфодренаж, повысить тонус кожи, уменьшить видимость морщин и скорректировать овал лица. Однако она посоветовала проконсультироваться с врачом до начала тренировок, чтобы не навредить себе.

«Делать их можно даже ежедневно — или через день — как вам позволяет время. Желательно выполнять их утром. Но можно и вечером, не позднее чем за два часа перед сном. Так у вас не появятся отеки на следующее утро», — добавила Соболева.

Эксперт отметила, что фейсбилдинг нельзя назвать «волшебной палочкой», однако при регулярной практике можно сделать кожу более упругой и гладкой, а мимические морщины — менее заметными.

Главный врач клиники «Клазко» Оксана Курдес до этого рассказала «Газете.Ru», что вернуть лицу четкие контуры, избавиться от морщин и заметно подтянуть кожу можно с помощью термолифтинга Oligio — неинвазивной процедуры.

Ранее визажист объяснила, как скорректировать овал лица румянами.