Политолог назвал взвешенным назначение Эрика Праздникова главой «Партии пенсионеров»

«Партия пенсионеров» заняла свое очень важное место. Об этом по итогам VIII съезда партии рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, в целом в политическом спектре она выполняет очень значимую функцию.

«Даже если сама партия не везде прорывается в какие-то органы власти, то акцентирование внимания социальной повестки на теме социальной справедливости и поддержке людей старшего поколения вынуждает и другие партии обращать внимание на эти проблемы», — сказал политолог.

При этом он подчеркнул, что сам съезд прошел достаточно демократично.

«Претензии, которые высказывались по поводу якобы попыток захватить управление партией и так далее, оказались необоснованными. И, в общем то, было принято вполне себе взвешенное решение, когда один из активных членов партии стал ее руководителем», — добавил Минченко.

Напомним, по итогам VIII съезда «Партии пенсионеров» новым лидером избран Эрик Праздников. Также делегаты избрали новый состав руководящих должностей и утвердили обновленные составы рабочих органов, которые будут отвечать за координацию деятельности партии в регионах.

Кроме того, партия приняла новый устав, в котором отражены принципы открытости, ответственности и коллективного управления. Кроме того, на съезде утвердили новую редакцию партийной программы, в которую вошли вопросы пенсионной реформы, социальной политики, образования, здравоохранения, жилищной политики и патриотического воспитания.