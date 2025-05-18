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Политолог назвал взвешенным назначение Эрика Праздникова главой «Партии пенсионеров»

Политолог Минченко отметил влияние «Партии пенсионеров» на социальную повестку
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Telegram-канал «Партия пенсионеров»

«Партия пенсионеров» заняла свое очень важное место. Об этом по итогам VIII съезда партии рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, в целом в политическом спектре она выполняет очень значимую функцию.

«Даже если сама партия не везде прорывается в какие-то органы власти, то акцентирование внимания социальной повестки на теме социальной справедливости и поддержке людей старшего поколения вынуждает и другие партии обращать внимание на эти проблемы», — сказал политолог.

При этом он подчеркнул, что сам съезд прошел достаточно демократично.

«Претензии, которые высказывались по поводу якобы попыток захватить управление партией и так далее, оказались необоснованными. И, в общем то, было принято вполне себе взвешенное решение, когда один из активных членов партии стал ее руководителем», — добавил Минченко.

Напомним, по итогам VIII съезда «Партии пенсионеров» новым лидером избран Эрик Праздников. Также делегаты избрали новый состав руководящих должностей и утвердили обновленные составы рабочих органов, которые будут отвечать за координацию деятельности партии в регионах.

Кроме того, партия приняла новый устав, в котором отражены принципы открытости, ответственности и коллективного управления. Кроме того, на съезде утвердили новую редакцию партийной программы, в которую вошли вопросы пенсионной реформы, социальной политики, образования, здравоохранения, жилищной политики и патриотического воспитания.

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