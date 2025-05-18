«Единая Россия» 19 мая запустит электронное предварительное голосование

«Единая Россия» начнет электронное предварительное голосование (ЭПГ) на сайте PG.ER.RU в полночь по московскому времени 19 мая, сообщается на сайте партии. Процедура завершится 25 мая.

Как напомнил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко, участие в предварительном голосовании является обязательным для всех кандидатов от партии.

«Это — сложившийся внутрипартийный институт. В этом году среди участников ПГ много бойцов и ветеранов СВО. Это новая элита страны, как неоднократно подчеркивал президент», — сказал он.

Член генсовета партии, сенатор Сергей Перминов сообщил о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. По его словам, разработаны специальные модули для приобретения новых навыков и сохранена специальная квота в дополнительных 25% от общего количества голосов. По его словам, в предварительном голосовании участвуют 940 бойцов и ветеранов СВО.

Отмечается, что для защиты данных избирателей ключ шифрования блокчейна был разделен на четыре части в Центральном исполкоме партии, которые будут храниться в специальных сейф-пакетах у четырех человек: члена генсовета партии, сенатора Александра Карелина; президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского; президента Фонда информационной демократии Ильи Массуха; председателя Центрального совета сторонников партии, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко.

За безопасность голосования отвечает отечественная IT-платформа, удостоенная гран-при конкурса BRICS Awards в прошлом году.

«Никаких ботов, никаких искусственных накруток электронной явки с использованием данной системы быть не может. Элементом безопасности является использование блокчейна. Наряду с процедурой шифрования это обеспечивает тайну голосования, а также невозможность вмешательства в итоговый результат», — сказал замруководителя центрального исполкома партии Владимир Петров.

Как отметил Осеевский, вопросы безопасности при проведении ЭПГ являются очень важными.

«Специалисты в России, обеспечивающие информационную безопасность, накопили огромный опыт. Сейчас они будут обеспечивать безопасность проведения предварительного голосования «Единой России», — заявил он.

Для мониторинга процесса создан ситуационный центр, который начнет работу во всех регионах, где проходит голосование.