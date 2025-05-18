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В Якутии ребенок проглотил монету и проходил с ней два дня

В Якутии спасли ребенка, проглотившего пятирублевую монету
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Медики Центральной районной больницы Якутска спасли дошкольника, который случайно проглотил пятирублевую монету. Об этом сообщает «ЯСИА».

В Горном районе Якутии врачи оказали помощь пятилетнему ребенку с инородным телом в желудке. Маленький пациент попал к бригаде мобильных хирургов, проглотив пятирублевую монету.

Выяснилось, что с инородным предметом он проходил двое суток, монету пришлось извлекать с помощью специальной эндоскопической петли. Сейчас жизни и здоровью маленького пациента ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Татарстане школьник проглотил колпачок от ручки и попал в больницу. Школьник поступил в больницу с пневмонией, в ходе обследования в легком ребенка было обнаружено инородное тело. Выяснилось, что мальчик случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки. Под наркозом инородное тело успешно удалили. Несколько дней маленький пациент находился под медицинским наблюдением, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Петербурге восьмилетний школьник попал в реанимацию из-за проглоченной батарейки.

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