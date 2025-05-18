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В России планируют обучить более полумиллиона человек на курсах по цифровизации

ТАСС: до 2030 года планируют обучить 600 тыс. россиян IT-навыкам
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Shutterstock

К 2030 году университеты и онлайн-платформы собираются подготовить около 600 тысяч человек в сфере цифровых профессий. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на исследование Института Гайдара о международных подходах к регулированию цифровой экономики.

В документе отмечается, что развитие автоматизации может привести к потере рабочих мест у миллионов россиян. Например, установка терминалов самообслуживания крупными торговыми сетями затронула сотни тысяч кассиров. В связи с этим по стране развивают бесплатные и субсидируемые курсы, отбор которых курирует Минцифры.

По словам научного сотрудника института Кирилла Черновола, активное участие в обучении принимают регионы. В Ленинградской области за четыре года обучение прошли 19 тысяч человек, в Ростовской области прошел фестиваль «Цифровые профессии». С 2019 по 2023 год в таких проектах участвовали 48 регионов, причем 74% слушателей проживают вне столичных городов.

Черновол уточнил, что Минцифры сотрудничает с 29 образовательными провайдерами, включая ИТМО, МГТУ им. Баумана и другие. Среди популярных направлений — аналитика данных, разработка, кибербезопасность и цифровой маркетинг. По статистике, у 60% выпускников вырос доход, у половины — более чем на 75%.

Эксперт также отметил, что при массовом выпуске специалистов без опыта возможны риски — от падения зарплат до угроз информационной безопасности. Кроме того, быстрый рост рынка может спровоцировать появление некачественных курсов и потребует от работодателей дополнительных проверок.

Ранее в России рассказали, каких специалистов заменит искусственный интеллект.

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