В России рассказали, каких специалистов заменит ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) уже смог заменить рекрутеров, секретарей и ассистентов. Об этом «Пятому каналу» рассказал системный аналитик Денис Подковин.

По его словам, он также вытесняет технических переводчиков, водителей, копирайтеров, страховых агентов и банковских консультантов. Эксперт подчеркнул, что нейросети уже вошли в реальность, что спровоцировало изменения на рынке труда.

«Самые первые под удар попадут профессии с рутинными повторяющимися задачами. Например, операторы колл-центров. Уже сегодня есть голосовые боты вместо людей, кассовые работники. В магазинах установлены автоматические терминалы оплаты, бухгалтеры начального уровня», — отметил Подковин.

Он уточнил, что список таких профессий будет увеличиваться. Так, например, ИИ начал конкурировать с представителями творческих профессий в написании музыки и рисовании.

Исследование экспертов Mymeet.ai, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что среднее время собеседования на работу в России с сентября 2024 года по апрель 2025-го сократилось на 10 минут — с 35 минут до 25 минут, благодаря искусственному интеллекту.

Ранее сообщалось, что Apple доверит управление батареей iPhone искусственному интеллекту.