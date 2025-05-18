В Чите пенсионерка поверила в звонок от начальника и лишилась 4,3 млн рублей

Жительница Читы осталась без денег, поверив неизвестным, которые убедили ее срочно «обезопасить» накопления. Об этом сообщает УМВД Забайкальского края.

В правоохранительные органы обратилась 70-летняя жительница Читы. Женщина сообщила, что неизвестные связались с ней от имени руководителя компании, в которой она раньше работала.

Аферисты убедили пенсионерку в том, что все ее деньги находятся под угрозой и их необходимо срочно спасать. Пожилая женщина хранила на банковском счете 4,3 млн рублей, оставшихся после продажи квартиры. Поверив преступникам, она сняла все деньги и перевела их через банкоматы на указанные ей счета.

Через несколько дней заявительница решила сама связаться с лжесотрудниками банка, чтобы уточнить сроки возврата денежных средств, однако дать внятного ответа ей не смогли. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

До этого сообщалось, что пенсионерка из Петрозаводска поверила в легенду аферистов и отдала им более четырех миллионов рублей. Чтобы обезопасить сбережения, женщина сняла накопления и перевела на указанный злоумышленниками счет.

Ранее токарь из Нижнего Новгорода остался без машины и отдал мошенникам 3 млн рублей.