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В Туле голый мужчина гнался по улице за девушкой

В Туле голый незнакомец преследовал девушку
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Левобережном микрорайоне Тулы голый мужчина напугал девушку, которая возвращалась домой поздно вечером. Об этом сообщает «Тульская служба новостей».

Инцидент произошел 15 мая, местная жительница возвращалась домой около 11 вечера, когда заметила странного незнакомца. Абсолютно голый мужчина выбежал из-за угла, увидел прохожую и бросился за ней.

Девушка спаслась бегством и попросила подругу вызвать полицию. По данным портала «Тульские новости», обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы, личность мужчины устанавливается.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина нашла в ванной голого незнакомца. Злоумышленник проник в дом, вскрыв окно в спальне. Незваного гостя задержали соседи, на место был вызван наряд полиции. Мужчину доставили в психиатрическую больницу. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Сахалине голый мужчина бродил по двору и выкрикивал заклинания.

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