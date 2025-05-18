На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Роскачестве рассказали, как обманывают в салонах сотовой связи

RT: в салонах сотовой связи могут оформить допуслуги без согласия покупателя
close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали RT о распространенных уловках, с которыми сталкиваются покупатели в салонах сотовой связи.

По данным экспертов, при оформлении новой сим-карты или тарифа клиенты могут не заметить, что на их имя оформляют дополнительные услуги или даже сим-карты без ведома. Руководитель Центра Сергей Кузьменко рассказал, что такие случаи не редкость и являются частью корпоративных планов по увеличению продаж. Он посоветовал всегда внимательно проверять все позиции в чеке и отказываться от ненужных товаров и услуг.

Также эксперты отметили, что консультанты часто навязывают дополнительные услуги, особенно пожилым людям, под видом помощи с активацией или настройкой телефона. Эти услуги обычно не нужны, но значительно увеличивают итоговую стоимость покупки.

Кроме того, бывают случаи, когда сотрудники рекомендуют «выгодные» предложения, которые на самом деле дороже, а разница в цене идет им в карман. При оформлении кредита или рассрочки в чек могут добавлять ненужные товары, а доказать обман и вернуть деньги бывает сложно, так как чеки прячут.

В Роскачестве рекомендуют внимательно проверять все чеки и не бояться спрашивать консультантов о каждом пункте покупки, чтобы избежать лишних трат.

Ранее в России запретили навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами