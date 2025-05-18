В Роскачестве рассказали, как обманывают в салонах сотовой связи

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали RT о распространенных уловках, с которыми сталкиваются покупатели в салонах сотовой связи.

По данным экспертов, при оформлении новой сим-карты или тарифа клиенты могут не заметить, что на их имя оформляют дополнительные услуги или даже сим-карты без ведома. Руководитель Центра Сергей Кузьменко рассказал, что такие случаи не редкость и являются частью корпоративных планов по увеличению продаж. Он посоветовал всегда внимательно проверять все позиции в чеке и отказываться от ненужных товаров и услуг.

Также эксперты отметили, что консультанты часто навязывают дополнительные услуги, особенно пожилым людям, под видом помощи с активацией или настройкой телефона. Эти услуги обычно не нужны, но значительно увеличивают итоговую стоимость покупки.

Кроме того, бывают случаи, когда сотрудники рекомендуют «выгодные» предложения, которые на самом деле дороже, а разница в цене идет им в карман. При оформлении кредита или рассрочки в чек могут добавлять ненужные товары, а доказать обман и вернуть деньги бывает сложно, так как чеки прячут.

В Роскачестве рекомендуют внимательно проверять все чеки и не бояться спрашивать консультантов о каждом пункте покупки, чтобы избежать лишних трат.

Ранее в России запретили навязывать потребителям дополнительные товары, работы и услуги.